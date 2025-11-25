صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرا فورس کی کارروائی سے 6مرلہ اراضی واگزار

  • ملتان
پیرا فورس کی کارروائی سے 6مرلہ اراضی واگزار

ریٹائرڈ سکول ماسٹر غلام قاسم کے رقبے پر 14سال سے ناجائزقبضہ تھا

 وسندے والی (نامہ نگار) وزیرِ اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن اور ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ کی ہدایات کے مطابق معزز عدالت کے حکم پر پیرا فورس کی ناجائز قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں بلا تعطل جاری ہیں۔ پیرا فورس مظفرگڑھ نے تازہ کارروائی کے دوران تحصیل مظفرگڑھ کے موضع غلام سہرانی میں ایک ریٹائرڈ سکول ماسٹر غلام قاسم کے تقریباً چودہ سال سے زیرِ قبضہ چھ مرلہ رقبہ قانون کے مطابق واگزار کرا لیا۔ عدالتی حکم کے تحت زمین اصل مالکان کے حوالے کر دی گئی۔غلام قاسم ڈگری دار سمیت اہلِ علاقہ نے زمین واگزار کروانے پر پیرا فورس کی ٹیم کی کارروائی کو قابلِ تحسین قرار دیا اور شکر گزار ہوتے ہوئے دعائیں دیں۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے علاقے میں برسوں سے جاری قبضہ مافیا کے تسلط کے خلاف مضبوط پیغام گیا ہے ۔ایس ڈی ای او پیرا حافظ خورشید ملک نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ کی واضح ہدایات کے مطابق قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں مکمل قانونی طریقہ کار کے تحت جاری رہیں گی اور کسی قسم کے دباؤ یا سفارش کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوامی اراضی کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے اور ایسے آپریشن آئندہ بھی مستقل بنیادوں پر کیے جائیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

انار کلی،نیلا گنبد کے اطراف میں پیڈیسٹرن زون بنے گا

گنگا رام ہسپتال :مالی بے ضابطگیوں پر سخت کارروائی کافیصلہ

جنرل ہسپتال کو بون میرو ،کورنیئل ٹرانسپلانٹیشن کی اجازت

ایکسپو سینٹر میں 3روزہ ٹیکسٹائل ایشیا انٹرنیشنل ٹریڈ فیئر

سی ٹی او سے جاپانی وفد کی ملاقات، آبشار سنٹر کا دورہ

شیخوپورہ:شادی تقریب میں ہوائی فائرنگ، متعدد افراد گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
افغانستان کے بگاڑ میں ہمارا حصہ
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم نے اپنے ساتھ کرکیا لیا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت
سلمان غنی
رشید صافی
ناقابلِ تسخیر ووٹ بینک کی سوچ کو دھچکا
رشید صافی
جاوید حفیظ
ٹرمپ کا غزہ پلان اور علاقائی سلامتی
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس