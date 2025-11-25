پیرا فورس کی کارروائی سے 6مرلہ اراضی واگزار
ریٹائرڈ سکول ماسٹر غلام قاسم کے رقبے پر 14سال سے ناجائزقبضہ تھا
وسندے والی (نامہ نگار) وزیرِ اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن اور ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ کی ہدایات کے مطابق معزز عدالت کے حکم پر پیرا فورس کی ناجائز قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں بلا تعطل جاری ہیں۔ پیرا فورس مظفرگڑھ نے تازہ کارروائی کے دوران تحصیل مظفرگڑھ کے موضع غلام سہرانی میں ایک ریٹائرڈ سکول ماسٹر غلام قاسم کے تقریباً چودہ سال سے زیرِ قبضہ چھ مرلہ رقبہ قانون کے مطابق واگزار کرا لیا۔ عدالتی حکم کے تحت زمین اصل مالکان کے حوالے کر دی گئی۔غلام قاسم ڈگری دار سمیت اہلِ علاقہ نے زمین واگزار کروانے پر پیرا فورس کی ٹیم کی کارروائی کو قابلِ تحسین قرار دیا اور شکر گزار ہوتے ہوئے دعائیں دیں۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے علاقے میں برسوں سے جاری قبضہ مافیا کے تسلط کے خلاف مضبوط پیغام گیا ہے ۔ایس ڈی ای او پیرا حافظ خورشید ملک نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ کی واضح ہدایات کے مطابق قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں مکمل قانونی طریقہ کار کے تحت جاری رہیں گی اور کسی قسم کے دباؤ یا سفارش کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوامی اراضی کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے اور ایسے آپریشن آئندہ بھی مستقل بنیادوں پر کیے جائیں گے ۔