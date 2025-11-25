صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرین بیلٹس کی بحالی، شجرکاری تیز کی جائے :ڈپٹی کمشنر

  • ملتان
تجاوزات کے خلاف کارروائی، فٹ پاتھ قابل استعمال بنانے کی ہدایت

مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر) ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ نے صفائی ستھرائی کا جائزہ لینے اور شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کے لیے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے بھٹہ پور چوک، تلیری پارک اور فیاض پارک کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے بھٹہ پور چوک پر صفائی، گرین بیلٹس اور دیگر عوامی سہولیات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ گرین بیلٹس کی بحالی اور نئے پودے لگانے کے عمل کو تیز کیا جائے ۔ ڈپٹی کمشنر نے تجاوزات کے خلاف کارروائی اور فٹ پاتھوں کو عوام کے لیے قابل استعمال بنانے کی بھی ہدایت کی۔ بعد ازاں، ڈپٹی کمشنر نے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج میں قائم سیلاب متاثرین کی بحالی پروگرام سنٹر کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے سیلاب متاثرین میں امدادی رقوم کی تقسیم کے عمل اور فراہم کی جانے والی دیگر سہولیات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ضلع مظفرگڑھ میں قائم سیلاب متاثرین کی بحالی پروگرام سنٹرز پر سیلاب متاثرین کو شفافیت کے ساتھ رقوم کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے ۔

 

