مرغی کے فضلے سے بھری گاڑیوں کی آمد و رفت، شہری پریشان

  • ملتان
مرغی کے فضلے سے بھری گاڑیوں کی آمد و رفت، شہری پریشان

گاڑیاں شہر کی مرکزی شاہراہوں، گلیوں اور بازاروں سے کھلے عام گزرتی ہیں

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر ، نامہ نگار ) خانیوال شہر میں شام کے اوقات میں مرغی کے فضلے سے بھری گاڑیوں کی بے لگام آمد و رفت نے شہریوں کو شدید پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے ۔ کھلے ڈھکن اور بغیر کور کے چلنے والی یہ گاڑیاں پورے ماحول کو آلودہ کر رہی ہیں، جس سے شہریوں میں سانس کی تکالیف، کھانسی اور الرجی کے کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ۔شہریوں نے متعدد شکایات مقامی انتظامیہ اور متعلقہ محکموں کو دی ہیں، لیکن کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا، جس سے عوامی غم و غصے میں اضافہ ہوا ہے ۔ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ یہ گاڑیاں شہر کی مرکزی شاہراہوں، گلیوں اور بازاروں سے کھلے عام گزرتی ہیں، جس سے ماحول مزید آلودہ ہو رہا ہے اور صحت عامہ کے لیے سنگین خطرہ پیدا ہو رہا ہے ۔عوام نے ضلعی انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے اور فضلہ اٹھانے کے نظام کو مؤثر بنانے کا مطالبہ کیا ہے ۔ شہری چاہتے ہیں کہ گاڑیوں کو مناسب طریقے سے ڈھانپ کر چلایا جائے اور قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے تاکہ ماحول اور عوام دونوں اس اذیت ناک صورتحال سے نجات پا سکیں۔

 

