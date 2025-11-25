حلقے میں بلا تفریق ترقیاتی کام ہونگے :علمدار عباس قریشی
عوام حقیقی ترقی اور مثبت تبدیلی کا آغاز دیکھیں گے :نومنتخب ایم پی اے کی گفتگو
کوٹ ادو (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) پیپلز پارٹی کے نومنتخب ایم پی اے میاں علمدار عباس قریشی نے پیپلز پارٹی کی مرکزی و صوبائی قیادت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی نے ہمیشہ مجھ پر اعتماد کیا اور میں اس اعتماد پر پورا اترنے کے لیے دن رات کام کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے حلقے کی غیور عوام کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے ریکارڈ ووٹوں سے مجھے اسمبلی تک پہنچایا۔ میرے دروازے ہر اس شخص کے لیے کھلے ہیں جس کی میں خدمت کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ان شاء اللہ اس تاریخ ساز کامیابی کے بعد حلقے میں بلا تفریق ترقیاتی کام ہوں گے اور عوام حقیقی ترقی اور مثبت تبدیلی کا آغاز دیکھیں گے ۔انہوں نے اپنی پوری ٹیم، خصوصاً سوشل میڈیا ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا جنہوں نے انتخابی مہم کو بردباری، ذمہ داری اور مثبت انداز میں آگے بڑھایا۔ میاں علمدار عباس قریشی نے تمام علاقائی سیاسی ساتھیوں کا فرداً فرداً اور کارکنوں کا بھی شکریہ ادا کیا جن کی محنت اور تعاون سے کامیابی ممکن ہوئی۔