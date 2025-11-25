تعلیمی اداروں میں کلچر کا فروغ ضروری:ثاقب خورشید
انٹرپرینیورشپ سے طلبا میں کاروباری مہارتیں نکھرتی ہیں:ایم پی اے کاخطاب
وہاڑی (خبرنگار) یونیورسٹی آف ایجوکیشن وہاڑی کیمپس میں انٹرپرینیورشپ گالا 2025 کا شاندار انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا افتتاح مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر اور مہمان اعزاز ممبر صوبائی اسمبلی و ممبر سینڈیکیٹ یونیورسٹی آف ایجوکیشن میاں ثاقب خورشید نے کیا۔ اس موقع پر کیمپس کے طلبا نے جدید اور تخلیقی بزنس آئیڈیاز کی شاندار نمائش کی، جس نے گالا کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے ۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایم پی اے میاں ثاقب خورشید نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں انٹرپرینیورشپ کلچر کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے ۔ انٹرپرینیورشپ سے طلبا میں کاروباری مہارتیں نکھرتی ہیں، جبکہ فیصلہ سازی، لیڈرشپ اور ٹیم ورک جیسے اوصاف بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ میاں ثاقب خورشید نے اس موقع پر طلبا کے آئیڈیاز کو سراہتے ہوئے کہا کہ طلبا اپنے آئیڈیاز کو حقیقت میں بدلتے ہوئے نظر آرہے ہیں، جو ایک روشن اور مضبوط پاکستان کی علامت ہے ۔ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر نے کہا کہ آج کا انٹرپرینیورشپ گالا طلبہ وطالبات کی تخلیقی سوچ اور جدت کا نہایت خوبصورت اظہار ہے ۔ ویژنری مائنڈ اور انٹرپرینیوریل سپرٹ طلبہ وطالبات کے کامیاب مستقبل کے ضامن ہیں