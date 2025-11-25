صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی :سیلاب متاثرہ زمینداروں میں امدادی پیکیج تقسیم

  • ملتان
وہاڑی :سیلاب متاثرہ زمینداروں میں امدادی پیکیج تقسیم

الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے کھاد، بیج اور زرعی سامان فراہم کیا گیا

 وہاڑی (خبرنگار ) الخدمت فاؤنڈیشن ضلع وہاڑی کی جانب سے سیلاب سے متاثرہ زمینداروں میں امدادی پیکیج کی تقسیم جاری ہے ۔ موضع غلام شاہ اور ملحقہ دیہاتوں میں کھڑی فصلیں شدید متاثر ہوئی تھیں، جس سے مقامی کسانوں کو مالی نقصان ہوا۔ ضلعی ذمہ داران نے متاثرہ دیہاتوں کا دورہ کر کے کسانوں میں کھاد، بیج اور زرعی معاون سامان تقسیم کیا تاکہ وہ دوبارہ کاشت کاری شروع کر سکیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر جے آئی یوتھ چوہدری علی وقاص ہنجرا، سماجی شخصیت احمد جمال دوگل اور دیگر رہنماوں نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا ۔اور انہیں ہر ممکن امداد فراہم کی جائے گی۔ اس موقع پر دیگر مقامی رہنما بھی موجود تھے ۔

 

