نامعلوم افراد نے غریب کی بھینسوں کو زہر دے دیا
ایک بھینس ہلاک، دوسری کی حالت نازک؛ متاثرہ کسان کی انصاف کی اپیل
لودھراں (سٹی رپورٹر ) بستی ودھاوے والا موضع حسین آباد کے رہائشی محمد عاشق نے تھانہ صدر لودھراں میں درخواست دی ہے کہ محنت مزدوری اور کاشتکاری کے ذریعے گزر بسر کرتا ہوں اور گھر میں بھینسیں پال رکھی ہیں۔ 21 اور 22 نومبر کی درمیانی شب دو بھینسیں باندھ کر سویا تو صبح اٹھنے پر وہ بیمار حالت میں گری پڑی تھیں۔ بلائے گئے ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں زہریلی چیز کھلائی گئی ہے ۔ محمد عاشق کے مطابق 23 نومبر کو کھرلی چیک کی تو اس میں زہر آلود بھوسہ موجود تھا۔ 24 نومبر کی صبح ایک بھینس جس کی مالیت 7 لاکھ روپے تھی مر گئی جبکہ دوسری کی حالت تشویشناک ہے ۔ متاثرہ شخص نے 15 پر کال بھی کی۔ محمد عاشق نے وزیر اعلیٰ پنجاب، آئی جی پنجاب اور ڈی پی او لودھراں سے ملزمان کا سراغ لگا کر انصاف دلانے کی اپیل کی ہے ۔