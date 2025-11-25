تھل ایکسپریس بوگیوں میں کمی، مسافروں کی مشکلات برقرار
بوگیوں کی تعداد فوری بڑھائی جائے :مسافروں کا وزیر اعظم، وزیر ریلوے سے مطالبہ
کوٹ ادو (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) تھل ایکسپریس کی بوگیوں میں کمی سے مسافروں کی مشکلات برقرار ہیں۔ مسافروں نے محکمہ ریلوے سے فوری توسیع کا مطالبہ کر دیا۔ اس بارے میں تفصیل کے مطابق کوٹ ادو ریلوے جنکشن پر مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ محکمہ ریلوے کی طرف سے پرائیویٹ کمپنی کو ٹھیکہ پر دی گئی \"مہر ایکسپریس\" کو کامیاب بنانے کے لیے سرکاری ریل گاڑی \"تھل ایکسپریس\" کی مسافر بوگیوں کی تعداد کم کرکے پانچ کر دی گئی ہے ۔مسافروں نے وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف اور وفاقی وزیر ریلوے سے مطالبہ کیا کہ کوٹ ادو جنکشن سے چلنے والی \"تھل ایکسپریس\" کی مسافر بوگیوں کی تعداد فوری بڑھائی جائے تاکہ عوام کم کرائے میں سفری سہولیات سے مستفید ہو سکیں۔ دوسری طرف ماہرین اور ریلوے کے مستقل مسافر کہتے ہیں کہ اگر تھل ایکسپریس کی بوگیوں میں اضافہ نہ کیا گیا تو مسافر پرائیویٹ ریل گاڑیوں پر بھاری کرائے دینے پر مجبور رہیں گے اور سرکاری ریل سروس کی اصل افادیت متاثر ہوگی۔