اغوا ء کے مختلف واقعات ،متعدد افراد کیخلاف مقدمات درج

  • ملتان
ملتان(کرائم رپورٹر) پولیس نے اغوا ئکے مختلف واقعات کے الزام میں متعدد افراد کیخلاف مقدمات درج کرلیے۔۔۔

دہلی گیٹ پولیس کو محمد ندیم نے بتایا کہ میری بہن گھر سے سودا سلف لینے گئی جسے ملزمان نے زبردستی اغوا ئکرکے رکشا میں بٹھاکر فرار ہوگئے ۔دریں اثنا ئنیوملتان پولیس کو الطاف سہیل نے بتایا کہ میرا والد نماز فجر پڑھنے گیا واپس نہیں آیا جسے نامعلوم ملزموں نے اغوا ئکرلیا ۔ سٹی جلالپور پولیس کو عبدالغفار نے بتایا کہ میرے بیٹے یونس کو نامعلوم ملزموں نے زبردستی اغوا کرنے کی کوشش کرکے ارتکاب جرم کیا۔

 

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
افغانستان کے بگاڑ میں ہمارا حصہ
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم نے اپنے ساتھ کرکیا لیا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت
سلمان غنی
رشید صافی
ناقابلِ تسخیر ووٹ بینک کی سوچ کو دھچکا
رشید صافی
جاوید حفیظ
ٹرمپ کا غزہ پلان اور علاقائی سلامتی
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس