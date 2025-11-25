اغوا ء کے مختلف واقعات ،متعدد افراد کیخلاف مقدمات درج
ملتان(کرائم رپورٹر) پولیس نے اغوا ئکے مختلف واقعات کے الزام میں متعدد افراد کیخلاف مقدمات درج کرلیے۔۔۔
دہلی گیٹ پولیس کو محمد ندیم نے بتایا کہ میری بہن گھر سے سودا سلف لینے گئی جسے ملزمان نے زبردستی اغوا ئکرکے رکشا میں بٹھاکر فرار ہوگئے ۔دریں اثنا ئنیوملتان پولیس کو الطاف سہیل نے بتایا کہ میرا والد نماز فجر پڑھنے گیا واپس نہیں آیا جسے نامعلوم ملزموں نے اغوا ئکرلیا ۔ سٹی جلالپور پولیس کو عبدالغفار نے بتایا کہ میرے بیٹے یونس کو نامعلوم ملزموں نے زبردستی اغوا کرنے کی کوشش کرکے ارتکاب جرم کیا۔