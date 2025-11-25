صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوسرباز خواتین سرگرم، ڈاکٹر کے گھر واردات کرکے فرار

  • ملتان
نوسرباز خواتین سرگرم، ڈاکٹر کے گھر واردات کرکے فرار

3 بھکاری خواتین نے الماری سے 15ہزار روپے ، طلائی زیورات چوری کیے

کوٹ ادو (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) بھکاریوں کے روپ میں نوسرباز عورتیں شہر میں داخل ہوئیں اور ڈاکٹر کے گھر سے نقدی اور طلائی زیورات اٹھا کر فرار ہو گئیں۔ گزشتہ روز تھانہ سٹی کوٹ ادو کے علاقہ وارڈ نمبر 14 سی میں پیش آنے والی واردات میں ڈاکٹر جاوید اقبال کے گھر سے بھکاری خواتین نے کمرہ کی الماری کے تالے توڑ کر الماری میں رکھی نقد رقم 15 ہزار اور متعدد طلائی زیورات چوری کیے ، جن میں چین، کڑے ، کانٹے ، ٹپس، بالیاں، ہاف بالیاں اور سات عدد انگوٹھیاں شامل تھیں۔گھر میں کام کرنے والی ملازمہ کے مطابق گزشتہ دوپہر کے وقت تین بھکاری عورتیں، جن میں ایک تقریباً 30 سالہ اور دو کی عمریں 17 اور 18 سال تھیں، اور ان کے ہمراہ ایک بچہ بھی تھا، گھر میں کچھ دیر موجود رہیں۔ تھانہ سٹی کوٹ ادو میں نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔

 

