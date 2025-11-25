صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شیخ فاضل پولیس نے ڈکیت گینگ کے دو ملزم گرفتارکرلئے

ڈی پی او وہاڑی کی ہدایات پر 5مقدمات ٹریس، مال اور اسلحہ برآمد

 بورے والا (نمائندہ دنیا، سٹی رپورٹر) ڈی پی او وہاڑی محمد افضل کی ہدایات پر تھانہ شیخ فاضل پولیس نے ڈکیت گینگ کے خلاف بڑی کارروائی کی۔ ایس ایچ او ملک کاظم حسین اور ٹیم نے عمران عرف مانی گینگ کے دو ملزمان محمد صدیق اور استخار احمد کو گرفتار کر لیا۔ دوران تفتیش پانچ مقدمات ٹریس کر لیے گئے اور ملزمان کے قبضے سے 1 لاکھ 26 ہزار روپے نقدی، 1 رکشہ اور 30 بور ناجائز پسٹل برآمد ہوا۔ برآمد شدہ مال اصل مالکان کے حوالے کر دیا گیا۔ ڈی پی او نے کہا کہ پولیس کی منظم کارروائیاں جاری رہیں گی۔

 

