دھند:قیدی وین ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکر گئی، ڈرائیور زخمی
اہلکار طارق قیدی لینے ڈیرہ غازی خان جا رہا تھا، حادثے میں زخمی ہو گیا
کوٹ ادو (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) دھند کے باعث پولیس قیدیوں کی وین ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی، وین ڈرائیور زخمی، ہسپتال داخل کر دیا گیا۔ اس بارے میں تفصیل کے مطابق جلو موڑ دائرہ دین پناہ کے قریب شدید دھند کے باعث پولیس کی وین آگے جانے والی ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی۔ ٹکر اس قدر شدید تھی کہ وین ڈرائیور کیبن میں پھنس کر زخمی ہوگیا، جسے موقع پر موجود لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت باہر نکالا۔ ریسکیو ٹیم نے پہنچ کر زخمی اہلکار کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی اور بعد ازاں اسے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کوٹ ادو منتقل کر دیا۔ زخمی اہلکار چوک اعظم کا رہائشی محمد طارق بتایا جاتا ہے ، جو ڈیرہ غازی خان قیدی لینے جانے کے لیے پولیس وین چلا رہا تھا کہ راستے میں دھند کے باعث حادثہ پیش آ گیا۔