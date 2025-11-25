صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دھند:قیدی وین ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکر گئی، ڈرائیور زخمی

  • ملتان
دھند:قیدی وین ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکر گئی، ڈرائیور زخمی

اہلکار طارق قیدی لینے ڈیرہ غازی خان جا رہا تھا، حادثے میں زخمی ہو گیا

کوٹ ادو (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) دھند کے باعث پولیس قیدیوں کی وین ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی، وین ڈرائیور زخمی، ہسپتال داخل کر دیا گیا۔ اس بارے میں تفصیل کے مطابق جلو موڑ دائرہ دین پناہ کے قریب شدید دھند کے باعث پولیس کی وین آگے جانے والی ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی۔ ٹکر اس قدر شدید تھی کہ وین ڈرائیور کیبن میں پھنس کر زخمی ہوگیا، جسے موقع پر موجود لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت باہر نکالا۔ ریسکیو ٹیم نے پہنچ کر زخمی اہلکار کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی اور بعد ازاں اسے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کوٹ ادو منتقل کر دیا۔ زخمی اہلکار چوک اعظم کا رہائشی محمد طارق بتایا جاتا ہے ، جو ڈیرہ غازی خان قیدی لینے جانے کے لیے پولیس وین چلا رہا تھا کہ راستے میں دھند کے باعث حادثہ پیش آ گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

میونسپل کارپوریشن کے تجاوزات کیخلاف آپریشنز، دکانداروں کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنانے کے الزامات

شہر کی ترقی، خو بصورتی کیلئے اقدامات کا آغاز کر دیا : کمشنر

ڈپٹی کمشنر نے سرکاری اداروں اور سہولیات کا تفصیلی معائنہ کیا

صو بائی وزیر بلدیات نے پسرور بائی پاس روڈ کا افتتاح کر دیا

بغیر نمبر پلیٹ چنگ چی رکشے بند کیے جائیں گے :صبا اصغر

راہوالی : مسلم لیگ ن کے رہنماؤں کی بلال فاروق تارڑ کو بلامقابلہ کامیابی پر مبارکباد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
افغانستان کے بگاڑ میں ہمارا حصہ
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم نے اپنے ساتھ کرکیا لیا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت
سلمان غنی
رشید صافی
ناقابلِ تسخیر ووٹ بینک کی سوچ کو دھچکا
رشید صافی
جاوید حفیظ
ٹرمپ کا غزہ پلان اور علاقائی سلامتی
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس