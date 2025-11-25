صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رقبے کے تنازع پر گھر پر دھاوا، ماں بیٹی پر تشدد

  ملتان
رقبے کے تنازع پر گھر پر دھاوا، ماں بیٹی پر تشدد

پیرا فورس کے جانے کے بعد کاشی ،ساتھیوں نے دھاوا بولا :متاثرہ خاتون

کوٹ ادو (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر ) نواحی علاقہ موضع ہالہ میں رقبے کے تنازع پر درجن سے زائد افراد نے ایک گھر پر ہلہ بول کر ماں اور بیٹی پر مبینہ تشدد کیا۔ متاثرہ خاتون پروین بی بی نے پولیس کو درخواست میں بتایا کہ ان کے اور کاشی کے درمیان زمین کا تنازع چل رہا تھا اور ڈپٹی کمشنر کی جانب سے رقبہ واگزار کرانے کے احکامات جاری کیے گئے تھے ۔پیرا فورس موقع پر پہنچی لیکن مخالفین کے سٹے آرڈر کے باعث کارروائی روک دی گئی۔ پیرا فورس کے واپس جانے کے بعد کاشی اور اس کے ساتھیوں نے گھر پر دھاوا بول دیا اور بیٹی نیلم کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا۔ متاثرہ خاتون نے خود کو بچاتے ہوئے زخمی ہو گئیں جبکہ دیگر اہل خانہ چھتوں پر چڑھ کر جان بچانے میں کامیاب ہوئے ۔پولیس نے متاثرہ خاتون کی رپورٹ پر مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔ مقامی مکینوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکام سے فوری تحفظ فراہم کرنے اور تنازع کے حل کے لیے فعال اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

