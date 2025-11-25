صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف کارروائی،2ٹرانسفارمر اتار لئے

میلسی (نمائندہ دنیا ) میپکو سردار پور جھنڈیر سب ڈویژن کی ٹیم نے رینجرز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے۔۔۔

 ہمراہ نادہندگان اور بجلی چوروں کے خلاف مشترکہ آپریشن کیا۔ دوکوٹہ، چک 139 ڈبلیو بی، چک 143 ڈبلیو بی، چک 151 ڈبلیو بی، موضع ماہنی، کوٹ ملک اور دیگر علاقوں میں کارروائی کے دوران تین ٹرانسفارمر اور چھے میٹر اتارے گئے ۔رننگ اور ڈیڈ ڈیفالٹرز سے مجموعی طور پر 4 لاکھ 90 ہزار روپے نقد ریکوری کی گئی جبکہ دو صارفین بجلی چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے اور ان کے خلاف مقدمات درج کر دیے گئے ۔

 

