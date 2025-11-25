اسسٹنٹ کمشنر کا بس سٹینڈ کا دورہ ، کرایہ ناموں کی چیکنگ
مسافروں کو بہترین سہولیات فراہم کی جائیں: انعم اکرم کی عملے کو ہدایت
وہاڑی (خبرنگار ) ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر انعم اکرم نے بس سٹینڈ کا تفصیلی دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے کرایہ ناموں، صفائی کی صورتحال اور ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت جاری اقدامات کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے تجاوزات کے خاتمے کی پیش رفت بھی چیک کی اور ہدایت کی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے وژن کے مطابق مسافروں کو بہترین سہولیات فراہم کی جائیں۔ متعلقہ عملے کو ہدایت دی گئی کہ صفائی کو ترجیح دی جائے اور دکاندار اپنا سامان دکانوں کے اندر رکھیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ تجاوزات کی ہر صورت اجازت نہیں دی جائے گی اور خلاف ورزی کی صورت میں سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔