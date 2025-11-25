صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پرانی مویشی منڈی میں تفریحی پارک بنانے کا آغاز

  • ملتان
پرانی مویشی منڈی میں تفریحی پارک بنانے کا آغاز

منصوبے میں کسی قسم کی تاخیر،معیار میں کمی برداشت نہیں :منور عباس بخاری

کوٹ ادو (نامہ نگار ) ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو سید منور عباس بخاری کی ہدایات پر پرانی مویشی منڈی میں عوامی سہولت کے لیے جدید تفریحی پارک بنانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے ۔ ڈپٹی کمشنر نے جاری ترقیاتی کاموں کا وزٹ کیا اور منصوبے کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا۔انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ منصوبہ بروقت اور اعلیٰ معیار کے مطابق مکمل کیا جائے ۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ یہ پارک شہریوں، بچوں اور فیملیز کے لیے خوشگوار اور بہتر ماحول فراہم کرے گا، جس میں صحت مند تفریح، بیٹھنے کے مقامات، گرین ایریاز اور دلکش ماحول شامل ہوں گے ۔انہوں نے واضح کیا کہ عوامی فلاح، شہری سہولیات کی فراہمی اور شہر کی خوبصورتی میں اضافہ انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ۔ متعلقہ محکموں کو ہدایت دی گئی ہے کہ منصوبے میں کسی قسم کی تاخیر یا معیار میں کمی ہرگز برداشت نہ کی جائے ۔ڈپٹی کمشنر نے شہریوں سے بھی اپیل کی کہ پارک کے محفوظ اور مؤثر استعمال کے لیے انتظامات پر تعاون فراہم کریں تاکہ شہر کی ترقی اور عوامی سہولیات میں اضافہ ممکن ہو۔

 

