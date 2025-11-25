ٹریفک حادثات کی روک تھام کیلئے مینجمنٹ سسٹم بہتر کرنیکا فیصلہ
تجاوزات کا خاتمہ،بغیر اجازت ری ماڈل رکشوں، بغیر فٹنس گاڑیوں ،غیر قانونی رکشا ورکشاپس کیخلاف سخت کارروائی کی جائے ،ڈپٹی کمشنر
ملتان (وقائع نگار خصوصی) ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو کی زیر صدارت روڈ ایکسیڈنٹ اور ٹریفک مینجمنٹ کمیٹی کا اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں شہر میں بڑھتے ہوئے ٹریفک مسائل، سڑکوں پر حادثات میں اضافے اورٹریفک مینجمنٹ میں بہتری کے لیے جامع حکمتِ عملی پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اجلاس میں سیکرٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی محسن نثار سمیت متعلقہ اداروں کے افسروں نے شرکت کی۔ڈپٹی کمشنر نے ٹریفک دباؤ اور حادثات کے بنیادی اسباب پر روشنی ڈالتے ہوئے ہدایت کی کہ شہر کے مصروف مقامات پر ٹریفک وارڈنز کی اضافی نفری تعینات کی جائے ، تجاوزات کا خاتمہ یقینی بنایا جائے اور ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ غیر قانونی طور پر ری ماڈل کیے گئے موٹر سائیکل رکشے حادثات میں اضافے اور ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ کی بڑی وجہ ہیں، اس لیے ایسے رکشوں کے خلاف سخت کارروائی ناگزیر ہے ۔ڈپٹی کمشنر نے آر ٹی اے ، پولیس اور دیگر متعلقہ اداروں کو ہدایت کی کہ بغیر اجازت ری ماڈل ہونے والے رکشوں، بغیر فٹنس چلنے والی گاڑیوں اور غیر قانونی رکشا ورکشاپس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے ۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ سیکرٹری آر ٹی اے محسن نثار کی جانب سے خصوصی کریک ڈاؤن ٹیمیں تشکیل دی جا رہی ہیں جو موقع پر ہی بغیر رجسٹریشن، بغیر فٹنس اور ری ماڈل شدہ رکشوں کو ضبط کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ پبلک ٹرانسپورٹ کی نگرانی مزید سخت کی جا رہی ہے اور لائسنسنگ و ڈرائیور ٹریننگ سسٹم میں بہتری کے اقدامات بھی جاری ہیں۔