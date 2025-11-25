سکولوں کی اپ گریڈیشن کیلئے اقدامات شروع
ماڈل سکول کی تمام برانچوں کی عالمی معیار کیمطابق اپ گریڈیشن کیلئے اساتذہ کی استعداد کار بڑھائی جائے گی ٹیکنالوجی کا استعمال، جدید لرننگ سسٹمز، اسیسمنٹ، مؤثر کلاس مینجمنٹ پر خصوصی سیشنز تربیت میں شامل ہوں گے
ملتان(خصوصی رپورٹر)سکولوں کی اپ گریڈیشن کیلئے اقدامات شروع کردئیے گئے ۔تفصیل کے مطابق ملتان پبلک سکول میں تعلیمی معیار کو عالمی سطح کے ماڈلز کے مطابق بہتر بنانے کے لیے کمشنر ملتان عامر کریم خاں کی خصوصی دلچسپی اورہدایات پر اہم اقدامات کا آغاز کردیا گیا ہے ، گرلز اور بوائز برانچ کے پرنسپلز و اساتذہ کو پروفیشنل ڈیویلپمنٹ کے لیے ایچیسن کالج لاہور بھجوایا جارہا ہے ۔کمشنر عامر کریم خاں کے مطابق سرکاری و نیم سرکاری اداروں کو بین الاقوامی معیار کے مطابق اپ گریڈ کرنا وزیر اعلیٰ پنجاب کا ویژن ہے اور اسی سلسلے میں اساتذہ کی استعداد کار بڑھانے کے لیے جدید تربیتی پروگرام شروع کیا گیا ہے ۔ایچیسن کالج کے ٹیچنگ اینڈ لرننگ سینٹر کی ماہر ٹیم اساتذہ کی تربیت میں معاونت کرے گی، جس کا بنیادی مقصد عالمی معیار کے سکولز کی بہترین پریکٹسز کو ملتان پبلک سکول میں نافذ کرنا ہے ۔ تربیتی پروگرام میں تدریس میں ٹیکنالوجی کے استعمال، جدید لرننگ سسٹمز، اسیسمنٹ، اور مؤثر کلاس مینجمنٹ پر خصوصی سیشنز شامل ہوں گے ۔ دونوں برانچز کے پرنسپلز بھی ایچیسن کالج کے ماڈیولز کا حصہ بنیں گے ۔وفد ایچیسن کالج میں تدریسی ماحول، انتظامی نظام اور جدید ٹریننگ فریم ورک کا تفصیلی جائزہ لے گا۔