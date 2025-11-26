صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب متاثرین میں کھاد‘ بیج کی تقسیم

وہاڑی (خبر نگار، نمائندہ خصوصی)الخدمت فاؤنڈ یشن ضلع وہاڑی نے سیلاب سے متاثرہ زمیندارو ں میں امدادی پیکیج کے طور پر کھاد اور بیج تقسیم کیا، حالیہ تباہ کن سیلاب کے باعث موضع غلام شاہ اور آس پاس کے دیہاتوں کی فصلیں شدید متاثر ہوئیں جس سے مقامی کسانوں کو بھاری مالی نقصان ہوا۔

الخدمت فاؤنڈ یشن ضلع وہاڑی نے سیلاب سے متاثرہ زمیندارو ں میں امدادی پیکیج کے طور پر کھاد اور بیج تقسیم کیا، حالیہ تباہ کن سیلاب کے باعث موضع غلام شاہ اور آس پاس کے دیہاتوں کی فصلیں شدید متاثر ہوئیں جس سے مقامی کسانوں کو بھاری مالی نقصان ہوا۔

 

