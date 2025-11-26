صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گمشدہ 12سالہ بچے کے ورثاء تلاش

  • ملتان
گمشدہ 12سالہ بچے کے ورثاء تلاش

ملتان (لیڈی رپورٹر)چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کی حفاظتی تحویل میں موجود 12 سالہ گمشدہ بچے کے ورثاء کی تلاش جاری ہے ۔ بچہ اپنا نام یا پتہ بتانے سے قاصر ہے اور ذہنی طور پر کمزور، گونگا بہرہ ہے ۔۔۔

، جس کے باعث وہ اپنے بارے میں معلومات فراہم نہیں کر سکتا۔تفصیلات کے مطابق یہ بچہ تین سال قبل پل باگڑ، کبیر والا خانیوال سے ایک شہری کو گمشدہ حالت میں ملا تھا، بعد ازاں اسے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی حفاظتی تحویل میں دے دیا گیا۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے متعدد کاوشوں کے باوجود تاحال بچے کے ورثاء کا پتہ نہیں لگا سکا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
بے قراری جب کم ہونے لگے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گبر سنگھ سیاستدان کیوں نہ بن سکا؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اِک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے …(2)
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
انتخاب‘ بیانیہ‘ انجام!
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
آبی تنازعات اور دو صحافیوں کا نوحہ
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مساجد سے تعلق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر