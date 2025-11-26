گمشدہ 12سالہ بچے کے ورثاء تلاش
ملتان (لیڈی رپورٹر)چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کی حفاظتی تحویل میں موجود 12 سالہ گمشدہ بچے کے ورثاء کی تلاش جاری ہے ۔ بچہ اپنا نام یا پتہ بتانے سے قاصر ہے اور ذہنی طور پر کمزور، گونگا بہرہ ہے ۔۔۔
، جس کے باعث وہ اپنے بارے میں معلومات فراہم نہیں کر سکتا۔تفصیلات کے مطابق یہ بچہ تین سال قبل پل باگڑ، کبیر والا خانیوال سے ایک شہری کو گمشدہ حالت میں ملا تھا، بعد ازاں اسے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی حفاظتی تحویل میں دے دیا گیا۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے متعدد کاوشوں کے باوجود تاحال بچے کے ورثاء کا پتہ نہیں لگا سکا۔