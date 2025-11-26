پولیس وردیوں ملبوس افراد کا شہری پر تشدد، مقدمہ درج
ملتان (کرائم رپورٹر)شہری عثمان نے الزام عائد کیا ہے کہ پولیس وردی میں ملبوس اہلکار سمیت تین افراد نے اسے اسلحہ کے زور پر ہراساں کیا اور زبردستی گاڑی میں بٹھا کر نامعلوم مقام پر لے گئے ۔ ۔۔۔
عثمان نے بتایا کہ وہ کاظمی ٹاؤن سے واپس آرہا تھا کہ اچانک ایک سفید آلٹو گاڑی بغیر نمبر پلیٹ کے رکی، جس میں پولیس وردی میں ملبوس اہلکار سمیت تین نامعلوم افراد موجود تھے ۔عثمان کے مطابق ملزموں نے اس کے ساتھ مارپیٹ کی، منہ پر کپڑا ڈال کر اسے گاڑی میں بٹھایا اور تشدد کرتے ہوئے کسی نامعلوم مقام پر لے گئے ۔ شہری نے فوراً تھانے میں رپورٹ درج کرائی جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی۔