پلاٹ پر قبضے کی کوشش، چار نامزد ملزموں کیخلاف مقدمہ
ملتان (کرائم رپورٹر)شہری کے پلاٹ پر قبضہ کرنے کی کوشش پر الپہ پولیس نے چار نامزد اور متعدد نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔۔۔۔
پولیس کو شہری کاشف نے درخواست دی کہ وہ اپنے خاندانی پلاٹ پر موجود تھا کہ اسی دوران حسن، آصف، ناصر اور محسن نامی افراد دیگر نامعلوم ساتھیوں کے ہمراہ وہاں پہنچے اور بغیر کسی جواز کے گالم گلوچ شروع کر دی۔درخواست گزار کے مطابق ملزموں نے زبردستی دھمکیاں دیتے ہوئے پلاٹ پر قبضہ کی کوشش کی اور مزاحمت پر اس کے ساتھ مارپیٹ بھی کی۔شہری کا کہنا تھا کہ ملزموں نے کئی نامعلوم افراد کو بھی ساتھ لا کر صورتِ حال کو مزید سنگین بنا دیا اور زبردستی زمین پر قبضہ کرنے کے لئے دباؤ ڈالتے رہے ۔