اشتہاریوں کو فرار کرانے پر خواتین سمیت چھ افرادپر مقدمہ
ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس نے اشتہاری مجرموں کو فرار کرانے کے الزام میں خواتین سمیت چھ افراد کے خلاف مقدمات درج کر لئے ۔۔۔۔
مظفر آباد پولیس کے مطابق ٹیم نے اشتہاری مجرم شہزاد عرف شہزادی کی گرفتاری کیلئے طلحہ کے گھر پر چھاپہ مارا، جہاں طلحہ نے موقع سے فائدہ اٹھا کر اشتہاری کو فرار کرا دیا۔ پولیس نے بتایا کہ گھر کی دیگر کمروں کی چیکنگ کے دوران شہباز، شعیب، سجل اور سائرہ نازیبا حرکات میں ملوث پائے گئے ، جس پر انہیں موقع سے گرفتار کر لیا گیا۔ اسی نوعیت کی ایک اور کارروائی میں صدر جلالپور پولیس اشتہاری کی گرفتاری کے لئے ایک گھر پر پہنچی تو وہاں موجود محمد عامر نے اشتہاری کو پناہ دینے کے بعد موقع سے فرار کرا دیا۔ پولیس نے عامر کے خلاف بھی مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی شروع کر دی ہے ۔