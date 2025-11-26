منشیات فروشی پر پانچ ملزموں کے خلاف مقدمات درج
ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس نے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے منشیات فروشی کے الزام میں پانچ افراد کے خلاف مقدمات درج کرلئے ہیں۔ کارروائی کینٹ، شاہ شمس، سیتل ماڑی اور بوہڑ گیٹ پولیس نے کی۔۔۔
۔پولیس کے مطابق کینٹ تھانہ کی ٹیم نے ملزم انور سے 5 لٹر شراب اور ملزم طارق لطیف سے 10لٹر شراب ،شکیل کے قبضے سے 10 لٹر شراب ، ملزم ساجد حسین سے بھی 10 لٹر شراب برآمد کرلی ۔بوہڑ گیٹ پولیس نے ایک الگ کارروائی میں ملزم آصف سے 850 گرام چرس برآمد کی، جسے قبضے میں لے کر ملزم کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے ۔