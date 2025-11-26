بیمار ولاغر جانوروں کا گوشت فروخت
محسن وال (نامہ نگار) وجھیانوالہ میں بیمار اورلاغر جانوروں کا گوشت فروخت، گھروں میں خفیہ سلاٹر ہاؤس قائم کر کے بغیر وٹرنری ڈاکٹر کے بیمار جانور ذبح کیے جاتے ہیں جبکہ چار سے پانچ دن پرانا فریج میں رکھا ہوا گوشت بازاروں میں تازہ قرار دے کر فروخت کیا جا رہا ہے ۔۔۔۔
