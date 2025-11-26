صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیمار ولاغر جانوروں کا گوشت فروخت

  • ملتان
محسن وال (نامہ نگار) وجھیانوالہ میں بیمار اورلاغر جانوروں کا گوشت فروخت، گھروں میں خفیہ سلاٹر ہاؤس قائم کر کے بغیر وٹرنری ڈاکٹر کے بیمار جانور ذبح کیے جاتے ہیں جبکہ چار سے پانچ دن پرانا فریج میں رکھا ہوا گوشت بازاروں میں تازہ قرار دے کر فروخت کیا جا رہا ہے ۔۔۔۔

