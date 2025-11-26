صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مظفرگڑھ میں جاری ترقیاتی کام جلد مکمل کرنیکی ہدایت

  • ملتان
ڈی سی کا اجلاس،پیشرفت کا جائزہ،آٹھ سکولوں کیلئے چیک بھی تقسیم

مظفرگڑھ(سٹی رپورٹر )ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ڈویلپمنٹ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ڈپٹی کمشنر نے ضلع بھر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ ضلع میں جاری ترقیاتی کاموں کو جلد از جلد مکمل کیا جائے ۔تاکہ عوام کو سہولیات میسر آ سکیں۔بعد ازاں ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت سانجھ پریت آرگنائزیشن کیساتھ اجلاس منعقد ہوا۔سانجھ پریت آرگنائز یشن نے یونیسف کے تعاون سے ضلع میں سیلاب میں ٹوٹ پھوٹ کے شکار سکولوں کو معمولی مرمت اور دیکھ بھال کیلئے فنڈز مہیا کیے ہیں ۔

 

