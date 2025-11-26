صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناجائز اسلحہ رکھنے پر تین ملزموں کے خلاف مقدمات درج

  • ملتان
ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس نے ناجائز اسلحہ رکھنے کے الزام میں تین افراد کے خلاف مقدمات درج کرتے ہوئے اسلحہ برآمد کر لیا ہے ۔۔۔

کارروائی قادر پور راں اور مخدوم رشید پولیس نے مختلف مقامات پر کی۔پولیس کے مطابق قادر پور راں تھانہ کی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم ارشد سے پسٹل اور گولیاں جبکہ ملزم زاہد سے بھی پسٹل اور متعدد گولیاں برآمد کیں۔ دونوں ملزموں کو موقع پر حراست میں لے لیا گیا۔اسی نوعیت کی ایک اور کارروائی میں مخدوم رشید پولیس نے ملزم رجب الطاف سے پسٹل برآمد کیا۔

 

