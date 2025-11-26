مختلف واقعات میں چار بچیاں اور لڑکی کو اغوا کرلیا گیا
ملتان (کرائم رپورٹر)شہر کے مختلف علاقوں میں اغوا کے متعدد واقعات پیش آئے جن میں چار کم عمر بچیاں اور ایک 16 سالہ لڑکی کو اغوا کر لیا گیا۔۔۔
پولیس نے تین نامزد اور متعدد نامعلوم ملزموں کے خلاف مقدمات درج کرتے ہوئے کارروائی شروع کر دی ہے ۔قطب پور پولیس کو خاتون یاسمین نے درخواست دی کہ ملزم زبردستی گھر میں داخل ہوا، چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کیا اور میری بیٹی کو اغوا کرکے فرار ہوگیا۔ ممتاز آباد پولیس کو فدا حسین نے بتایا کہ اس کی 17 سالہ بیٹی لائبہ گھر میں موجود تھی کہ ملزم اسے زبردستی اغوا کرکے لے گئے ۔ چہلیک پولیس کے مطابق انس آصف نے رپورٹ دی کہ اس کی 12 سالہ بہن افریشم گھر کے باہر کھیل رہی تھی کہ نامعلوم ملزم اسے اٹھا کر لے گئے ۔ مخدوم رشید پولیس کو محمد نعیم نے بتایا کہ نامعلوم افراد اس کی 17 سالہ بھانجی فاطمہ کو اغوا کرکے فرار ہوگئے ۔ اسی طرح خالد محمود نے پولیس کو بتایا کہ 16 سالہ حمیرا کو بھی نامعلوم ملزموں نے اغوا کرلیا ۔