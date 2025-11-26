زکریا یونیورسٹی ملازمین کو ایمپلائی کارڈ لازمی پہننے کی ہدایت
شناختی نظام کو مضبوط کرنے ، سکیورٹی بہتر بنانے کے لئے انتظامی ہدایات جاری
ملتان (خصوصی رپورٹر)زکریا یونیورسٹی ملتان نے سکیورٹی اور نظم و ضبط کو بہتر بنانے کے لئے تمام اساتذہ، افسر اور ملازمین کو ڈیوٹی کے دوران ایمپلائی کارڈ لازمی طور پر پہننے کی ہدایت جاری کر دی ہے ۔ رجسٹرار آفس سے جاری کردہ سرکلر میں کہا گیا ہے کہ متعدد ملازمین دورانِ فرائض اپنے ایمپلائی کارڈ نہیں پہنتے ، جس کے باعث شناخت میں مشکلات پیش آتی ہیں اور ادارے کی مجموعی سکیورٹی متاثر ہو سکتی ہے ۔سرکلر کے مطابق گریڈ ایک سے لے کر 21 تک تمام اساتذہ، افسر اور ملازمین کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ یونیورسٹی کے داخلی و خارجی مقامات سمیت ڈیوٹی کے دوران ہر وقت اپنا ایمپلائی کارڈ نمایاں طور پر پہنیں۔ اس اقدام کا مقصد یونیورسٹی میں شناختی نظام کو مؤثر بنانا اور سکیورٹی اقدامات کو مضبوط کرنا ہے ۔مزید ہدایت دی گئی ہے کہ ڈینز، پرنسپلز، ڈائریکٹرز، چیئرپرسنز، ایس ایم ٹیز، وارڈنز، ایڈمنسٹریٹو ہیڈز اور برانچ افسر اپنے ماتحت عملے کی سخت نگرانی کریں اور یقینی بنائیں کہ تمام افراد مذکورہ ہدایات پر مکمل عمل کریں۔یہ احکامات وائس چانسلر کی منظوری سے جاری کئے گئے ہیں اور ان پر مکمل عمل درآمد یونیورسٹی کے نظم و ضبط اور سکیورٹی کیلئے ناگزیر قرار دیا گیا ہے۔