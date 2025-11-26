صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضمنی الیکشن میں کامیابی عوام کا ن لیگ پر اعتماد‘ثاقب خورشید

  • ملتان
تمام نشستوں پر کامیابی قائدین پر مضبوط اعتماد کا واضح ثبوت ،ممبر صوبائی اسمبلی

وہاڑی (خبر نگار، نمائندہ خصوصی) مسلم لیگ (ن) کے امیدوار ایم پی اے میاں ثاقب خورشید نے حالیہ ضمنی انتخابات میں پارٹی کی شاندار کامیابی پر اظہارِ خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام نشستوں پر کامیابی عوام کے قائدین نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کی قیادت پر مضبوط اعتماد کا واضح ثبوت ہے ۔ انہوں نے کہا کہ عوام نے ترقی، استحکام اور خدمت کی سیاست کے حق میں فیصلہ دے کر ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ مسلم لیگ (ن) ہی ملک کو بحرانوں سے نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہے ۔میاں ثاقب خورشید نے کہا کہ ضمنی انتخابات کے نتائج حکومت کی کارکردگی، معاشی بہتری کیلئے کیے گئے اقدامات اور عوام کو ریلیف دینے کی عملی کوششوں پر عوامی اعتماد کا مظہر ہیں۔

 

