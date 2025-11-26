ملتان میں تحفظ ملکیت آرڈیننس 2025نافذ کر دیا گیا
ضلعی کمیٹیاں قبضہ مافیا کے خلاف فوری کارروائی کریں گی،ڈپٹی کمشنر
ملتان (وقائع نگار خصوصی)ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب نے شہریوں کی غیر منقولہ جائیداد کو غیر قانونی قبضہ اور جعلی کاغذات سے محفوظ بنانے کے لئے تحفظ ملکیت آرڈیننس 2025 نافذ کر دیا ہے ۔ آرڈیننس کا مقصد شہریوں کے حق ملکیت کو یقینی بنانا اور قبضہ مافیا کے خلاف سخت قانونی اقدامات کرنا ہے ۔ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ آرڈیننس کے تحت جائیداد سے متعلق تنازعات کے فوری حل کے لئے ضلعی سطح پر تحفظ ملکیت کمیٹیاں قائم کی گئی ہیں۔ گزشتہ روز ملتان میں کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کے دوران 28 شہریوں کی جائیدادیں قبضہ مافیا سے واگزار کرادی گئیں اور درجنوں کیسز ریکارڈ مدت میں نمٹائے گئے ۔ اجلاس میں سی پی او صادق علی ڈوگر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد ابوبکر اور دیگر ریونیو افسر بھی موجود تھے ۔ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو نے کہا کہ کمیٹیاں ہر کیس کو 90 دن کے اندر نمٹانے کی پابند ہیں تاکہ شہری عدالتی پیچیدگیوں سے نجات حاصل کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ جعلی رجسٹری، نقشہ سازی اور قبضہ مافیا پر سخت سزائیں ہوں گی، جن میں 5 سے 10 سال قید شامل ہے ۔شہری قبضہ یا جعلی کاغذات کے خلاف فوری کارروائی کے لئے آن لائن شکایت سسٹم استعمال کر سکتے ہیں۔