غیر ملکی سیاح لاہور سے ملتان بغیر اجازت پہنچ گئے

  • ملتان
غیر ملکی سیاح لاہور سے ملتان بغیر اجازت پہنچ گئے

ملتان (کرائم رپورٹر)سیاحتی ویزہ پر پاکستان آنے والے دو غیر ملکی بغیر اجازت نامہ لاہور سے ملتان پہنچ گئے ، جس پر سکیورٹی اداروں نے۔۔۔

 رپورٹ تیار کر کے اعلیٰ حکام کو ارسال کر دی ہے ۔تفصیلات کے مطابق دونوں غیر ملکی سیاح لاہور میں داخل ہوئے تھے لیکن انہوں نے سکیورٹی ایس او پیز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نجی ہوٹل کے راستے ملتان کا سفر کیا۔ دوران سفر یا لاہور سے روانگی کے وقت کسی بھی سکیورٹی اہلکار نے ان کی چیکنگ نہیں کی، جس کی وجہ سے دونوں غیر ملکی با آسانی سے ملتان پہنچ گئے ۔سکیورٹی اداروں کے ذرائع کے مطابق، یہ واقعہ سیاحتی ویزہ پر آنے والے غیر ملکی باشندوں کی نقل و حرکت اور سکیورٹی نظام میں موجود خامیوں کی نشاندہی کرتا ہے ۔ 

 

