انجینئرنگ یونیورسٹی میں قوالی نائٹ منسوخ ،طلبہ کا احتجاج

  • ملتان
انجینئرنگ یونیورسٹی میں قوالی نائٹ منسوخ ،طلبہ کا احتجاج

ملتان (خصوصی رپورٹر)انجینئرنگ یونیورسٹی کی انتظامیہ نے طلبا کی جانب سے منعقد کی جانے والی قوالی نائٹ اچانک منسوخ کر دی، جس کے خلاف طلبا آج احتجاج کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ یونیورسٹی میں سپورٹس گالا جاری ہے ۔۔۔

طلبا نے اپنی مدد آپ کے تحت قوالی نائٹ کے لئے شیڈول تیار کیا اور اسپانسر بھی تلاش کئے ، جس کے بعد انتظامیہ نے ابتدائی طور پر اجازت دے دی پھر اچانک اجازت واپس لے لی گئی۔، جس سے طلبا میں شدید بے چینی پھیل گئی۔طلبا کا کہنا ہے کہ ان کے اصرار کے باوجود اجازت دینے کے بعد دوبارہ منسوخی عمل میں لائی گئی، اور جب انہوں نے یونیورسٹی کے کیمپس سے باہر قوالی نائٹ کا اہتمام کرنے کی بات کی تو انتظامیہ کی جانب سے دھمکیاں دی گئیں۔ طلبا نے انتظامیہ کے رویے کو قائم مقام وائس چانسلر کی ناقص قیادت اور غیر شفاف فیصلوں کا نتیجہ قرار دیا۔طلبا نے اعلان کیا ہے کہ آج وہ یونیورسٹی میں احتجاج کریں گے اور کلاسز کا مکمل بائیکاٹ کریں گے تاکہ انتظامیہ سے اپنے مطالبات منوائے جا سکیں۔

 

