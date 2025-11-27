بنگلہ دیشی ہائی کمشنر کا دورہ ایوان صنعت وتجارت
پاکستان کو فریش پائن ایپل برآمد کرنے کے خواہاں،اقبال حسین خان
ملتان (لیڈی رپورٹر)اسلام آباد میں تعینات بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر اقبال حسین خان نے ایوان تجارت و صنعت ملتان کا دورہ کیا اور چیمبر کے صدر میان بختاور تنویر شیخ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر نائب صدر محمد اظہر بلوچ، خواجہ سہیل طفیل، عمار یاسر، احتشام الحق اور سیکرٹری جنرل ایوان محمد شفیق سمیت دیگر بھی موجود تھے ۔ہائی کمشنر نے کہا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان برادرانہ اور تاریخی تعلقات ہیں اور دونوں ممالک کے کلچر میں مشابہت ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ بنگلہ دیش ایک بڑا چاول ایکسپورٹر ہے اور پاکستان کو فریش پائن ایپل برآمد کرنے کا خواہاں ہے ۔ ساتھ ہی انہوں نے ملتان کے مشہور آم خصوصاً چونسا اور انور رتول کی برآمدات کے امکانات پر باغبانوں سے تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جلد بنگلہ دیش میں ای ویزا نظام متعارف کروایا جائے گا جس سے ویزا کا حصول صرف 24 گھنٹوں میں ممکن ہوگا، اور دونوں ممالک کی بزنس کمیونٹی کے لئے آسانیاں بڑھیں گی۔ ہائی کمشنر نے پاکستان کی صنعت، زرعی پیداوار اور ٹیکسٹائل مصنوعات کو بنگلہ دیش کی مارکیٹ میں متوقع قرار دیا اور مشترکہ تجارتی سرمایہ کاری کی خواہش ظاہر کی۔صدر ایوان تجارت میاں بختاور تنویر شیخ نے کہا کہ گزشتہ ایک سال کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور صنعتی تعاون میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے ۔ انہوں نے ملتان کے آموں کی برآمدات کو فروغ دینے ، نمائشیں منعقد کرنے اور سیاحتی پیکجز کے ذریعے ثقافتی روابط مضبوط کرنے پر زور دیا۔