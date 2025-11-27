بہاولپور بائی پاس چوک کی بحالی و اپ گریڈیشن کا فیصلہ
ڈویژنل انتظامیہ اور ہارٹیکلچر ایجنسی نے چوک کی مشترکہ بحالی پر اتفاق کیا
ملتان (وقائع نگار خصوصی)ڈویژنل انتظامیہ اور ہارٹیکلچر ایجنسی نے بہاولپور بائی پاس چوک کی بحالی اور اپ گریڈیشن کا فیصلہ کرلیا ۔ایم ڈی ایجنسی کریم بخش نے نجی کمپنی کے نمائندوں کے ہمراہ چوک کا دورہ کیا اور منصوبے پر تفصیلی تبادلۂ خیال کیا۔ بتایا گیا کہ چوک کو بہترین حالت میں بحال کرنے کے لئے مشترکہ اقدامات کئے جائیں گے ۔اس موقع پر ایم ڈی ہارٹیکلچر ایجنسی کریم بخش کا کہنا تھا کہ شہر کے دیگر چوکوں کی طرح اس اہم چوک کی تزئین و آرائش بھی یقینی بنائی جا رہی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ہم وزیراعلیٰ کے گرین ویژن پر عمل پیرا ہیں اور شہری ماحول کو خوشگوار بنانے کیلئے مؤثر اقدامات کئے جا رہے ہیں۔ایم ڈی نے مزید کہا کہ کمشنر ملتان ڈویژن عامر کریم خان کی سربراہی میں گرین بیلٹس، چوکوں اور پارکوں کی خوبصورتی بڑھانے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے ۔ اس وقت شہر کے مختلف مقامات پر پودے لگانے ، سرسبز فضا قائم کرنے اور شہری خوبصورتی میں اضافہ کرنے کیلئے منصوبہ بندی جاری ہے ۔انہوں نے کہا کہ چوکوں اور گرین بیلٹس کو مزید پودوں سے آراستہ کیا جا رہا ہے اور شہر کو سرسبز و شاداب بنانے کیلئے انتظامیہ پُرعزم ہے۔ حکام کے مطابق اس منصوبے کی تکمیل سے نہ صرف شہری حسن میں اضافہ ہوگا بلکہ ٹریفک گزرگاہ بھی بہتر انداز میں بحال ہو جائے گی۔