ارلی چائلڈ ایجوکیشن کا معیار بہترکرنے کیلئے منصوبے کا آغاز
کلاس رومز ذہنی ،جسمانی ،تخلیقی تربیت کے تقاضوں کے مطابق فعال ہونگے
ملتان (خصوصی رپورٹر )ابتدائی بچپن کی تعلیم (ارلی چائلڈ کلاس ایجوکیشن ) کے معیار اور سہولیات کو مزید بہتر بنانے کے لئے اہم اقدامات کا آغاز کر دیا گیا تمام چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز اور متعلقہ افسروں کوتمام سکولوں، مراکز کا تفصیلی دورہ کرنے کے احکامات جاری کردیئے ۔ بتایاگیا ہے کہ اس اقدام کا بنیادی مقصد بچوں کے لئے تعلیمی ماحول کو معیاری، محفوظ اور جدید خطوط پر استوار کرنا ہے ہر سکول میں قائم ارلی چائلد ایجوکیشن کلاس رومز نہ صرف فعال ہوں بلکہ بچوں کی ذہنی، جسمانی اور تخلیقی تربیت کے تقاضوں کے مطابق مکمل سہولیات سے آراستہ ہوں اس سلسلے میں معائنہ کرنے والے افسروں کے لئے ایک جامع چیک لسٹ اور پرفارما بھی جاری کر دیا گیا ہے ، جس کی روشنی میں تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔حکام کا کہنا ہے کہ سکول سربراہان اس بات کو یقینی بنائیں کہ رومز کی مناسب دیکھ بھال، صفائی، تدریسی مواد کی دستیابی اور بچوں کے لئے سازگار ماحول ہر وقت برقرار رہے ۔ مزید برآں، ذمہ داروں کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ معائنے سے قبل تمام ضروری تیاری مکمل کریں اور بچوں کی بہتر نشوونما کے لئے ماحول کو معیاری بنانے میں کوئی کمی نہ رکھیں۔محکمہ تعلیم نے والدین اور اساتذہ سے بھی تعاون کی اپیل کی ہے تاکہ ابتدائی تعلیم کے اس اہم مرحلے پر بچوں کو بہترین تربیتی مواقع فراہم کیے جاسکیں۔