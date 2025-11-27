صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوڈ اتھارٹی سرگرم، 100کلو غیر معیاری مصالحہ جات برآمد

  • ملتان
ملتان (لیڈی رپورٹر)معروف کمپنیوں کے مصالحہ جات میں جعل سازی کا پردہ فاش ۔ فوڈ اتھارٹی کی ٹیموں نے جمال پلازہ مچھلی بازار بوریوالا میں100 کلو گرام غیر معیاری مصالحہ جات اور جعلی پیکنگ میٹریل ضبط کر لیا۔۔۔

 ملزم کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کروا دی گئی ہے ۔ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی ہدایات پر پنجاب بھر میں مصالحہ جات میں جعل سازی اور دھوکہ دہی کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ تفصیلات کے مطابق مچھلی بازار بوریوالا میں گرائنڈنگ یونٹ کا معائنہ کیا گیا، جہاں معلوم ہوا کہ معروف برانڈز کے نام سے کھلے مصالحوں کو غیر قانونی طریقے سے پیک کیا جا رہا تھا۔ فوڈ سیفٹی ٹیم نے تمام سیمپلز لیبارٹری بھجوا دیئے ہیں اور مزید تفتیش جاری ہے ۔ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے واضح کیا کہ مصالحہ جات میں جعل سازی اور صارفین کو دھوکہ دینے والے عناصر کی پنجاب میں کوئی جگہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ غیر معیاری اور جعلی مصنوعات تیار کرنے والے افراد کیخلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی تاکہ عوام کو محفوظ اور معیاری خوراک میسر آئے ۔

 

