ڈینگی کے امراض میں اضافہ
ملتان (لیڈی رپورٹر)نشتر ہسپتال ملتان میں ڈینگی میں مبتلا دو مریض زیر علاج ہیں جبکہ ڈینگی کے شبہ میں 12 مریض زیر علاج ہیں۔۔
جن کی رپورٹس کا انتظار ہے ۔ نشتر ہسپتال 2 میں ڈینگی کے شبہ میں 15 مریض زیر علاج ہیں۔ وائرل بیماریوں میں مبتلا مریضوں کی تعداد سرکاری اور نجی ہسپتالوں میں بڑھ رہی ہے ۔ جس سے تمام بوجھ نشتر ہسپتال پر آ گیا ہے اور مریضوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے ۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ ہر ہائی گریڈ فیور ڈینگی نہیں ہوتا بلکہ زیادہ تر کیسز سیزنل انفلوئنزا کے شبہ میں رپورٹ ہو رہے ہیں ۔