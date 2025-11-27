صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیپلزپارٹی عوامی حقوق کی مضبوط آواز،مخدوم احمد محمود

  • ملتان
ملتان (لیڈی رپورٹر) صدر پیپلزپارٹی جنوبی پنجاب اور سابق گورنر پنجاب مخدوم سید احمد محمود نے 30نومبر کو پارٹی کے 58ویں یومِ تاسیس کے سلسلے میں اہم ہدایت نامہ جاری کیا۔۔۔

 انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نصف صدی سے زائد عرصے سے جدوجہد، قربانی اور عوامی خدمت کی روشن روایتوں کے ساتھ ملک میں حقیقی جمہوریت اور عوامی حقوق کی سب سے مضبوط آواز ہے ۔مخدوم سید احمد محمود نے کہا کہ یومِ تاسیس صرف ایک تقریب نہیں بلکہ کارکنان کے لیے عزم کی تجدید اور پارٹی کے فلسفے ، روٹی، کپڑا اور مکان کو عوام تک پہنچانے کا دن ہے ۔ انہوں نے تمام ڈویژنل، ضلعی اور تحصیل عہدیداروں کو ہدایت دی کہ یومِ تاسیس کی تقریبات منظم، باوقار اور بھرپور عوامی شرکت کے ساتھ منعقد کی جائیں۔صدر جنوبی پنجاب نے کہا کہ ہر ضلع میں انتظامات اس انداز میں کئے جائیں کہ پارٹی کی تاریخی حیثیت اور عوامی مقبولیت کی عکاسی ہو۔ انہوں نے کارکنان سے کہا کہ پارٹی کی بنیادوں کو مضبوط بنانے کے لئے دن رات محنت کریں اور تقریب میں صوبائی تنظیم، پارٹی کے تمام ونگز، ایم این ایز، ایم پی ایز اور اسمبلی کے ٹکٹ ہولڈرز کو شرکت یقینی بنائیں۔انہوں نے ہدایت کی کہ تصویری نمائش، نظریاتی لیکچرز، شہداء کی یاد میں شمع روشن کرنے کی تقریب اور کارکنوں کے اعزاز میں نشستیں منعقد کی جائیں۔

 

