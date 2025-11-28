صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فون پر بھتہ اور دھمکیاں دینے والے نامعلوم ملزم پر مقدمہ

  • ملتان
ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس نے فون پر بھتہ کی ڈیمانڈ کرنے اور دھمکیاں دینے کے الزام میں نامعلوم ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے ۔

ممتاز آباد پولیس کو عارف وسیم نے بتایا کہ ان کی اہلیہ پرائیویٹ سکول چلا رہی ہیں۔ حال ہی میں ان کے موبائل نمبر پر متعدد میسجز موصول ہوئے جن میں نامعلوم کالر نے بھتہ کی رقم مانگی اور نہ دینے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے نامعلوم ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا اور تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ 

 

