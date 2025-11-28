وہاڑی :لڑکیوں اور مدرسہ استاد کے اغواء کی وارداتیں
تھانہ صدر میں الگ الگ مقدمات درج، مغویوں کی تلاش جاری
وہاڑی (نمائندہ خصوصی ) تھانہ صدر کی حدود میں 2 لڑکیاں اور ایک دینی مدرسہ کا استاد اغواء ہوئے ۔ گڈریے محمد سلیم کی بیٹی کلثوم بی بی کو نور محمد مسلم شیخ نے بکریاں چرانے کے دوران اغواء کیا، جبکہ چک نمبر 34 ڈبلیو بی کے دوکاندار کی بیٹی شمائلہ بی بی کو تین مسلح افراد زبردستی کار میں بٹھا کر لے گئے ۔مزید، دینی مدرسہ میں استاد عتیق الرحمن سے رابطہ منقطع ہے اور قوی شبہ ہے کہ اسے بھی اغواء کیا گیا ہے ۔ تھانہ صدر میں تینوں واقعات کے الگ الگ مقدمات درج کر کے مغویوں کی تلاش شروع کر دی گئی ہے ، جبکہ مختلف مقامات سے پتا جوئی کی جا رہی ہے ۔