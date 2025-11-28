صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میاں چنوں ٹول پلازہ کے قریب ٹرالر رکشہ میں تصادم،2افراد زخمی

  • ملتان
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار )) میاں چنوں ٹول پلازہ کے قریب ٹرالر اور لوڈر رکشہ میں تصادم کے نتیجے میں دو افراد زخمی ہو گئے ۔

زخمی ہونے والوں میں 22 سالہ حسیب اور 40 سالہ بلال شامل ہیں۔ حادثے کے فوری بعد ریسکیو اہلکار موقع پر پہنچے اور زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد ہسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس نے حادثے کی رپورٹ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے ۔ تصادم کی وجہ تیز رفتاری اور ٹریفک اصولوں کی خلاف ورزی بتائی جاتی ہے ، جس کے باعث شہریوں میں احتیاط کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے ۔

