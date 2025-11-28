وہاڑی :ڈکیتی اور چوری کے متعدد واقعات درج
وہاڑی (نمائندہ خصوصی ) تھانہ لڈن کی حدود میں 2 ڈکیتی اور 3 چوری کی وارداتیں پیش آئیں۔ اللہ دتہ کھوکھر کی موٹر سائیکل چھین لی گئی۔
مظہر عباس کے ٹیوب ویل سے نقدی اور انورٹر چوری ہوئے جبکہ محمد اقبال جوئیہ کے بھانہ سے بھینسیں اور دیگر مویشی چوری کیے گئے ۔ملزمان میں محمد سعید احمد، احمد فرید، انجم فرید اور محمد امجد شامل ہیں، جنہوں نے پنچایت میں مسروقہ مال واپس کرنے کا وعدہ کیا لیکن پھر مکر گئے ۔ تھانہ لڈن میں ڈکیتی اور چوری کے الگ الگ مقدمات درج کر کے تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے تاکہ مجرموں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جا سکے ۔