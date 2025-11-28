گندم فوڈسکیورٹی کیلئے کلیدی اہمیت کی حامل،عاشق کرمانی
گوجرانوالہ ڈویژن میں ایک لاکھ 25ہزار ایکڑ رقبے پر فصل کاشت کی جاچکی
ملتان (وقائع نگار خصوصی)وزیر زراعت پنجاب سید عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت گندم کی کاشت کے جائزے کیلئے گوجرانوالہ اور گجرات ڈویژن کا مشترکہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ممبران صوبائی اسمبلی محمد نواز چوہان اور عمر فاروق ڈار نے شرکت کی۔ سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو، کمشنر گوجرانوالہ نوید حیدر شیرازی، ڈائریکٹر جنرل زراعت نوید عصمت کاہلوں، چودھری عبدالحمید سمیت دیگر افسر بھی شریک ہوئے جبکہ متعلقہ اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز نے آن لائن شرکت کی۔وزیر زراعت نے اجلاس سے خطاب میں بتایا کہ پنجاب میں رواں سیزن گندم کی کاشت کا ہدف ایک کروڑ پینسٹھ لاکھ ایکڑ مقرر کیا گیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ گندم ملکی فوڈ سکیورٹی کیلئے کلیدی اہمیت رکھتی ہے اور وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر کاشت کے اہداف کے حصول کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سپر سیڈرز کے استعمال سے گوجرانوالہ ڈویژن میں ایک لاکھ پچیس ہزار ایکڑ سے زائد رقبے پر گندم کاشت ہوچکی ہے ۔