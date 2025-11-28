پولیس ملازمین کی فلاح ہماری اولین ترجیح :اسماعیل کھاڑک
پولیس لائنز اور تھانوں میں سہولیات کو جدید خطوط پر استوار کیا گیا :ڈی پی او
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) پنجاب حکومت کی خصوصی ہدایات اور آئی جی پنجاب کے ویژن کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اسماعیل کھاڑک کی قیادت میں پولیس ملازمین کی فلاح و بہبود کے اقدامات تیزی سے جاری ہیں۔اس سلسلے میں رواں سال 6,134,800 روپے کی رقم سے متعدد فلاحی منصوبے مکمل کیے گئے ۔ ان میں پولیس اہلکاروں کو مالی امدادی کے چیکس کی تقسیم، علاج معالجہ میں معاونت، شہداء کے خاندانوں کی خصوصی دیکھ بھال، رہائش کی سہولیات، ڈیوٹی پوائنٹس کی بہتری اور میس و بیرکس کی اپ گریڈیشن شامل ہیں۔ڈرائیور کانسٹیبل منیرباقر کی ٹانگ لگائی گئی، اے ایس آئی طاہر حسین کا شوگر کے باعث ٹانگ کا علاج کروایا گیا، کانسٹیبل محمد فضل کے بلڈ کینسر کے علاج میں معاونت کی گئی، جبکہ 14 شہداء کے پلاٹ کی رجسٹریاں کروائی گئیں۔ سیلاب سے متاثرہ ملازمین کی مدد اور بچوں کے اعلیٰ تعلیمی اقدامات بھی شامل ہیں۔ڈی پی او اسماعیل کھاڑک نے کہا کہ پولیس ملازمین کی فلاح و بہبود ہماری اولین ترجیح ہے ۔ یہ صرف پالیسی نہیں بلکہ ایک مستقل مشن ہے جسے پوری ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھایا جا رہا ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ پولیس لائنز اور تھانوں میں سہولیات کو جدید خطوط پر استوار کیا گیا ہے اور آئندہ بھی ایسے اقدامات جاری رہیں گے تاکہ اہلکار بہتر طریقے سے اپنے فرائض انجام دے سکیں اور ان کے خاندانی، مالی اور سماجی حقوق کا بھی تحفظ ہو۔