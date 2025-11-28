صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بورے والا میں گرینڈ آپریشن کا آغاز ، متعدد بجلی چور گرفتار

  • ملتان
بورے والا ،گگو منڈی (سٹی رپورٹر ، نمائندہ دنیا ،نامہ نگار) بجلی چوروں کے گرد میپکو نے شکنجہ سخت کرتے ہوئے بورے والا میں بڑے پیمانے پر گرینڈ آپریشن کا آغاز کر دیا۔

ایکسین میپکو ڈویژن بورے والا انجینئر فیاض حسین کھوکھر کی سربراہی میں اور ایس ای میپکو سرکل وہاڑی انجینئر ملک وسیم اختر کی نگرانی میں ہونے والے اس آپریشن میں گزشتہ ایک ماہ کے دوران متعدد افراد کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے قانون کے حوالے کیا گیا۔ڈی پی او وہاڑی کی خصوصی ہدایات پر پنجاب پولیس اور پاکستان رینجرز کے دستے بھی کارروائیوں میں میپکو ٹیموں کے شانہ بشانہ شریک ہیں، جس کے نتیجے میں مزاحمت کرنے والے اور بااثر بجلی چوروں کو بھی موقع پر ہی گرفتار کر کے حوالات منتقل کیا جارہا ہے ۔

