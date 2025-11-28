ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی :غیر منقولہ جائیداد پر قبضہ کیسز کی سماعت
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) پنجاب پروٹیکشن آف اونرشپ آف ایموایبل پراپرٹی آرڈیننس 2025 کے تحت ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کا تیسرا اجلاس ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان کی صدارت میں منعقد ہوا۔
اجلاس میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اسماعیل کھاڑک، اے ڈی سی آر خالد عباس سیال، اسسٹنٹ کمشنرز اور ایس ڈی پی اوز نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران 15 کیسز کی سماعت کی گئی اور ایک کیس کا فیصلہ سنایا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ کمیٹی کو اب تک 151 درخواستیں موصول ہو چکی ہیں جن میں سے 6 کیسز کے فیصلے کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق غیر قانونی قبضہ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی جاری رہے گی۔