خانیوال میں گرین بس سروس فوری فراہم کی جائے :عارف سجاد

  • ملتان
خانیوال میں گرین بس سروس فوری فراہم کی جائے :عارف سجاد

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) سابق ٹکٹ ہولڈر و امیدوار پی پی 209 راو عارف سجاد نے عوامی سفری مشکلات اور خصوصاً طالبات کے مسائل کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت پنجاب سے خانیوال میں گرین بس سروس کی فوری فراہمی کا مطالبہ کیا ہے ۔

 انہوں نے کہا کہ شہری عرصہ دراز سے محفوظ اور معیاری ٹرانسپورٹ سے محروم ہیں۔ روزانہ خانیوال سے ملتان یونیورسٹیوں اور کالجز جانے والی طالبات کو وینز کی محدود تعداد، زائد کرائے اور غیر معیاری گاڑیوں کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ گرین بس سروس سے محفوظ، باوقار اور باقاعدہ سفری سہولت فراہم ہوگی۔

 

