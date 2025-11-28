ڈسٹرکٹ پولیس افسران کو کرائم کنٹرول کرنے کی ہدایت
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اسماعیل کھاڑک نے کہا ہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے احکامات کی روشنی میں ضلع بھر میں امن و امان قائم کرنا، پولیس کلچر میں تبدیلی اور کرپشن فری پولیس قائم کرنا ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے ۔
اس مقصد کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ڈی پی او نے پولیس افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر افسر اپنے تھانہ جات کے علاقوں میں کرائم کنٹرول کرے ، عوام کو انصاف بروقت فراہم کرے اور تھانوں کا ماحول عوام دوست بنایا جائے ۔ قتل، اقدام قتل، ڈکیتی، راہزنی، چوری اور سنگین جرائم میں ملوث ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے ، اشتہاری مجرمان، منشیات فروش اور ناجائز اسلحہ مافیا کو گرفتار کیا جائے ۔