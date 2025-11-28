صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسٹرکٹ پولیس افسران کو کرائم کنٹرول کرنے کی ہدایت

  • ملتان
ڈسٹرکٹ پولیس افسران کو کرائم کنٹرول کرنے کی ہدایت

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اسماعیل کھاڑک نے کہا ہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے احکامات کی روشنی میں ضلع بھر میں امن و امان قائم کرنا، پولیس کلچر میں تبدیلی اور کرپشن فری پولیس قائم کرنا ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے ۔

 اس مقصد کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ڈی پی او نے پولیس افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر افسر اپنے تھانہ جات کے علاقوں میں کرائم کنٹرول کرے ، عوام کو انصاف بروقت فراہم کرے اور تھانوں کا ماحول عوام دوست بنایا جائے ۔ قتل، اقدام قتل، ڈکیتی، راہزنی، چوری اور سنگین جرائم میں ملوث ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے ، اشتہاری مجرمان، منشیات فروش اور ناجائز اسلحہ مافیا کو گرفتار کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انصاف کرنے پر سی ڈی اے کا شکریہ !
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خاموش انقلاب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا عمران خان اب بھی اڈیالہ میں ہیں؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
اٹھارہویں ترمیم سے اٹھائیسویں ترمیم تک
کنور دلشاد
آصف عفان
فیک نیوز
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت اور سائنس
امیر حمزہ