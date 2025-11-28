صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سموگ اور فضائی آلودگی پر اسفالٹ پلانٹ سیل

  • ملتان
جہانیاں (نمائندہ دنیا ) ڈپٹی کمشنر خانیوال کی خصوصی ہدایت پر نواحی گاؤں 144 دس آر میں قائم فالکن اسفالٹ پلانٹ کو سموگ اور فضائی آلودگی کا باعث بننے پر سیل کر دیا گیا اور تین لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔

 کارروائی ڈپٹی ڈائریکٹر انوائرمنٹ انجینیئر سرفراز انجم کی نگرانی میں ٹیم کے ہمراہ کی گئی۔کارروائی کے دوران معلوم ہوا کہ پلانٹ سے اٹھنے والا دھواں ارد گرد کی آبادی کے لیے شدید پریشانی کا سبب بن رہا تھا جبکہ انتظامیہ نے ماحولیاتی قواعد کی پاسداری نہیں کی۔ انجینیئر سرفراز انجم نے کہا کہ ضلع بھر میں ماحول دشمن عناصر کے خلاف سخت اقدامات جاری رہیں گے 

 

